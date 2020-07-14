В Молдову прибыла первая партия помощи для борьбы с коронавирусом от ЕС и ВОЗ

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В Республику Молдова прибыла первая партия медицинского инвентаря, предоставленная нашей стране Европейским союзом и Всемирной организацией здравоохранения. В церемонии получения помощи приняли участие премьер-министр Ион Кику, министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну, посол ЕС в Молдове Петер Михалко, координатор-резидент ООН в Молдове Саймон Спрингетт и другие официальные лица.

Речь идет о порядка 1,5 млн единиц защитных средств: маски, респираторы, защитные очки и костюмы на общую сумму 2,8 млн евро. Это первая партия гуманитарной помощи на сумму 30,5 млн евро, предоставленной ЕС странам Восточного партнерства.

Ион Кику поблагодарил структуры Европейского союза и ВОЗ за оказанное нашей стране содействие в этот сложный период.

– Полученная помощь позволит нам повысить безопасность медицинского персонала, задействованного в лечении пациентов с коронавирусом. Это еще одно доказательство того, что на региональном и мировом уровнях был создан единый фронт, – сказал премьер.

Кику также выразил благодарность за решение ЕС предоставить Молдове второй транш макрофинансовой помощи, отметив, что это – оценка усилий нашей страны по реализации взятых на себя обязательств.

Стоит отметить, что вторая партия помощи, которую вскоре ждут в нашей стране, будет включать оборудование для лабораторий, что позволит расширить возможности тестирования пациентов, обучить персонал и обеспечить граждан всем необходимым для лечения.