В Молдову прибыла партия противогриппозной вакцины

В Молдову прибыла партия противогриппозной вакцины

Ещё 100 000 доз вакцины против гриппа доставлены в страну. 85 000 были переданы Центром вакцин США, а остальное закупили из фонда Национальной медицинской страховой компании.

Полученные вакцины сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения и должны быть распределены среди учреждений первичной медико-санитарной помощи, пишет moldpres.md. В первую очередь процесс иммунизации организуют для людей из групп риска: хронических больных, беременных, детей из детдомов, пожилых людей в домах престарелых, медицинских работников, сотрудников правоохранительных органов, учреждений социальной помощи, а также других категорий по рекомендации семейных врачей.

Всего с начала холодного сезона медучреждения получили 200 000 доз вакцины против сезонного гриппа, пишет источник.

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