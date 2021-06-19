В Молдову прибыла новая партия “Спутника V”

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Как и было обещано ранее, сегодня в Молдову прибыла новая партия российской вакцины “Спутник V”. Она была предоставлена в качестве гуманитарной помощи благодаря стараниям руководства ПСРМ, личной договоренности с Владимиром Путиным и письму Председателя Парламента Республики Молдова Зинаиды Гречаный. В партию вошли 64 тысячи доз вакцины – 44 тысячи для правого берега Днестра и 20 тысяч для левого.

Вакцину распределят между медицинскими учреждениями по всей стране.

– “Спутник” многие ждут, первая партия ушла очень быстро. Вакцина поступила благодаря договорённости Зинаиды Гречаный и Владимира Путина и по личной просьбе Игоря Додона. Идут переговоры и о закупке партии вакцины, – отметил присутствовавший на церемонии прибытия груза депутат ПСРМ Владимир Односталко.

Он также призвал граждан вакцинироваться.

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