В Молдову прибудет миссия МВФ

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Миссия Международного валютного фонда, возглавляемая Рубеном Атояном, с 31 октября по 11 ноября проведет в Кишинёве дискуссии с властями Молдовы в контексте второго обзора программы Республики Молдова, финансируемой МВФ посредством механизмов кредитования ECF (Расширенный механизм кредитования) и EFF (Механизм расширенного финансирования).

Как сообщил постоянный представитель МВФ в Молдове Роджерс Чавани, основные задачи миссии – обсуждение общих контуров государственного бюджета на 2023 год на этапе подготовки, оценка макроэкономических перспектив и рисков, а также отслеживание хода выполнения программных обязательств.

40-месячная программа была утверждена МВФ в декабре 2021 года, а в мае 2022 года общий объём кредитования был увеличен до около 826 млн долларов (594,3 млн СПЗ), из которых 258 млн долларов (185,95 млн СПЗ) уже были перечислены.

Финансирование посредством ECF осуществляется по нулевой процентной ставке со льготным периодом в 5,5 лет и окончательным сроком погашения в 10 лет. Финансирование посредством EFF предусматривает процентную ставку, равную базовой ставке СПЗ, срок погашения 10 лет и льготный период в четыре с половиной года, передаёт moldpres.md.

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