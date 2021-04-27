В Молдову поступила вторая партия ноутбуков, приобретённых в рамках проекта Всемирного банка

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Министерство образования, культуры и исследований получило 7 600 ноутбуков из десяти тысяч, приобретенных в рамках проекта «Реформа образования в Молдове», финансируемого Всемирным банком.

Ноутбуки будут отправлены в районные/муниципальные советы, а затем их передадут учебным заведениям, которые сообщили о таких потребностях среди учащихся.

– Ноутбуки из первой партии уже доставлены в районы, а также в Кишинёв, Оргеев, Унгены и Каушаны. Распределение второй партии началось 23 апреля и покроет потребности еще 31 района/муниципия страны, – отметили в ведомстве.

Согласно последним данным Министерства образования, через систему управления информацией в образовании (SIME), 9 484 ученикам V-XII классов требуется компьютер для подключения к онлайн-урокам. Таким образом, данное приобретение полностью покроет потребности учащихся средних и старших классов в доступе к процессу дистанционного обучения, передаёт moldpres.md.

Проект «Реформа образования в Молдове» – это специальный инвестиционный заем, предоставленный Всемирным банком и реализованный в период с апреля 2013 г. по апрель 2022 г., который поддерживает Правительство Республики Молдова путем финансирования мероприятий для повышения качества образования.