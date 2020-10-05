В Молдову поступила партия медоборудования для лечения больных коронавирусом

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Сегодня в страну прибыли 20 аппаратов ИВЛ, закупленных в рамках проекта Всемирного банка «Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Молдова». Оборудование будет передано в больницы, где есть отделения интенсивной терапии. Об этом сообщила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

Кроме того, в медицинские учреждения страны будет передано 400 инфузоматов, 200 мониторов для наблюдения за здоровьем пациентов, а также 42 электрокардиографа, которые также были закуплены в рамках проекта.

– Медицинское оборудование крайне необходимо на этом этапе для укрепления технических возможностей медучреждений, чтобы они могли справляться с потоком пациентов, инфицированных COVID-19, – написала Думбрэвяну на своей странице в соцсети.

Кроме того, она сообщила, что министерство ищет способы увеличить количество коек в больнице Минздрава и в Республиканском наркологическом диспансере.

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