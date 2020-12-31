В Молдову поступила новая партия тестов на коронавирус

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Накануне в Молдову поступили 140 тысяч из 300 тысяч приобретенных мультиплекс-тестов. Они позволят диагностировать у граждан не только коронавирус, но и грипп. Об этом на пресс-конференции заявила Виорика Думбрэвяну.

Тесты будут распределены между медицинскими учреждениями страны.

Думбрэвяну отметила, что в 2020 году были консолидированы возможности тестирования граждан на коронавирус: с 400 тестов в сутки до 4000. После задействования лабораторий в Сороках и Комрате эта цифра вырастет до 6000, добавила она.

Врио министра здравоохранения, труда и социальной защиты также уточнила, что места в больницах для пациентов с коронавирусом есть. В то же время коэффициент распространения COVID-19 в Молдове сократился до 0,9, а уровень смертности составляет 2% – один из наиболее низких в регионе.

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