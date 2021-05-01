В Молдову не пропустили партию индийского арахиса с плесенью

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Сотрудники Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) предотвратили ввоз в страну крупной партии некачественного арахиса. Инцидент был зарегистрирован на КПП “Тудора-Старокозачье”.

По данным пресс-службы НАБПП, в ходе проверки инспекторы обнаружили 26 000 кг арахиса, который везли в мешках из Индии. Товар должен был попасть на молдавские рынки. В результате проверки выяснилось, что арахис покрыт плесенью.

Специалисты НАБПП запретили ввоз товара в страну и вернули партию некачественного арахиса обратно.

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