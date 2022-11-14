В Молдову экстрадировали украинца, объявленного в розыск за убийство

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60-летнего уроженца Украины, объявленного в международный розыск по подозрению в убийстве в коммуне Гратиешты, задержали в Литве и экстрадировали в Молдову.

По данным полиции, в 2018 году задержанный убил 53-летнего мужчину и сбросил тело в колодец неподалёку от коммуны Гратиешты. После этого он сбежал за границу.

Сейчас подозреваемый находится под стражей в пенитенциаре №13. За убийство ему грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное заключение.

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