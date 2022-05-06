В Молдову экстрадировали иностранца, занимавшегося нелегальной миграцией

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Молдавским властям передали гражданина Турции. Мужчина был объявлен в международный розыск за причастность к группировке, занимавшейся нелегальной миграцией.

48-летний мужчина вместе с другими гражданами Молдовы помогал иностранцам въехать в страны Европейского Союза по поддельным документам. Члены ОПГ организовали перевозку граждан транзитом через Республику Молдова. Жертвы нелегальной миграции должны были заплатить по 7000 евро.

В октябре 2021 года гражданин Турции был объявлен в международный розыск. Его обнаружили и задержали в Болгарии, после чего экстрадировали в Молдову и передали местным правоохранительным органам.

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