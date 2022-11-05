В Молдову экстрадировали иностранца, объявленного в розыск за торговлю людьми (ВИДЕО)

В Молдову экстрадировали иностранца, объявленного в розыск за торговлю людьми (ВИДЕО)

36-летний гражданин Украины был объявлен в международный розыск. Его задержали в Чешской Республике и передали правоохранителям Молдовы.

Мужчина находился в розыске с октября 2021 года. По предварительному сговору с другими лицами, гражданин завербовал несколько человек с целью трудовой эксплуатации в Чехии. По приезду потерпевших эксплуатировали на различных сельскохозяйственных работах, а обещанную заработную плату не выдавали.

Гражданин помещён под арест на 30 дней, разбирательство продолжается.

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