В Молдову экстрадировали члена ОПГ, занимавшейся контрабандой наркотиков

В Молдову экстрадировали члена ОПГ, занимавшейся контрабандой наркотиков

Власти Испании экстрадировали в Молдову члена международной ОПГ “Борман” для дальнейшего расследования дела о контрабанде более 10 кг гашиша.

По данным пресс-службы ГИП, 46-летний мужчина участвовал в организации транспортировки 10 кг гашиша из Испании через Молдову в Россию. Стоимость партии составила 400 000 леев.

Правоохранителям также предстоит расследовать участие мужчины в перевозке наркотиков и по другим эпизодам.

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