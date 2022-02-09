В Молдову идёт резкое потепление: ожидается до +13

В Молдову идёт резкое потепление: ожидается до +13

Репетиция весны: в Молдову идёт резкое потепление с аномальными показателями температуры для февраля. На юге столбики термометров уже в ближайшие дни поднимутся до +13 градусов.

Такие данные приводит Государственная метеорологическая служба. Высокая температура ожидается также в центре и северных районах страны — до +11, передаёт gagauzinfo.md.

Тепло в Молдове продержится 10-11 февраля. Осадков не ожидается.

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