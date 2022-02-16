В Молдову доставлена новая партия вакцины Spikevax производства Moderna

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Национальное агентство общественного здоровья получило 100 800 доз вакцины Spikevax производства Moderna. Они были переданы Республике Молдова через платформу COVAX.

Как уточнили в ведомстве, в прошлом году наша страна получила 280 800 доз вакцины Spikevax. Первая партия из 50 400 доз, предоставленная через COVAX, была доставлена в Кишинёв в конце ноября 2021 года. Вторая партия из 230 400 доз поступила в конце декабря 2021 года, передаёт moldpres.md.

При производстве вакцины Spikevax Moderna использует технологию, основанную на матричной РНК. Этот тип прививки учит человеческий организм вырабатывать антитела, необходимые для борьбы с вирусом SARS-CoV-2. Клинические исследования показали, что вакцина защищает от COVID-19 на 94,1% через 14 дней после первой дозы.

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