В Молдове значительно вырос импорт помидоров и картофеля

0

Около 50% помидоров, которые употребляют граждане Молдовы, – импортируются, тогда как в 2012 году 85% помидоров на молдавских прилавках были местного производства. Такие данные были опубликованы в отчёте о балансах продовольственных ресурсов и их использования за 2021 год, разработанным Национальным бюро статистики.

Кроме того, согласно статистическим данным, Молдова производит в 2-3 раза больше фруктов, чем потребляет, остальное отправляется на экспорт. Также было установлено, что за последние 5 лет молдаване стали больше потреблять злаков, фруктов и овощей и меньше мясных и молочных продуктов, передает unimedia.info.

Общие ресурсы картофеля в 2021 году составили 260,5 тыс. тонн, что на 9,2 тыс. тонн (на 3,7%) больше, чем в 2020 году. Производство картофеля составило 218,3 тыс. тонн, что на 46,4 тыс. тонн (на 27,0%) больше, чем в предыдущем году. Импорт составил 41,3 тыс. тонн, а экспорт – 3,9 тыс. тонн.

Уровень самообеспеченности отдельными видами сельскохозяйственной продукции на 2021 г. покрывал внутреннее потребление страны, в частности: по зерновым культурам (без бобовых), включая продукцию из них, – в 2,2 раза, а по фруктам – 2,6 раза. При этом по картофелю, овощам, мясу и молоку уровень самообеспеченности был ниже 100%, а именно: по картофелю – 85,1%, овощам – 79,5%, мясу – 73,9%, молоку – 66,0%.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.