В Молдове значительно сократилось число случаев бешенства животных

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В 2021 году в стране было выявлено около 20 случаев бешенства. Это значительно меньше по сравнению с 2020 годом, когда было зарегистрировано чуть более 80 случаев.

Специалисты предполагают, что такая ситуация может быть обусловлена ​​уменьшением количества выявленных в этот период лисиц с бешенством, так как они являются основным источником заражения как диких, так и домашних животных. Данные представлены Национальным агентством общественного здоровья (НАОЗ) в контексте Всемирного дня борьбы с бешенством, отмечаемого 28 сентября.

По данным ведомства, бешенство продолжает оказывать разрушительное воздействие на здоровье и благополучие людей в более чем 150 странах мира. Ежегодно от бешенства умирает более 59 тысяч человек. Укус зараженной собаки является основным источником инфекции в 99% случаев заболевания человека бешенством. Из всех людей, зараженных бешенством, 40% – дети в возрасте до 15 лет.

В 2021 году в Молдове циркуляция вируса бешенства среди домашних животных также снизилась с 66 до 16. Ситуация может быть обусловлена ​​снижением числа выявленных за этот период зараженных лисиц с 13 до 4.

Согласно статистическим данным, в территориальных медико-санитарных учреждениях в 2021 году было зарегистрировано 4790 пациентов, которые подверглись нападению животных. Профилактическое лечение осуществляется бесплатно препаратами против бешенства, вакциной и иммуноглобулином (при необходимости).

По данным НАОЗ, в течение 2020-2021 годов в Республике Молдова не было зарегистрировано ни одного случая бешенства среди людей. А в 2019 году от бешенства умер 11-летний ребенок.

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