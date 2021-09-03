В Молдове завтра снова подорожают бензин и дизельное топливо

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НАРЭ определило максимальные цены на 4-6 сентября.

Так, бензин 95 будет стоить 20 леев 23 бана, что на 16 банов больше, чем сегодня. Дизельное топливо подорожает на 15 банов – оно будет стоить 16 леев 42 бана.

Напомним, методология расчёта цен на топливо изменилась вследствие поправок, внесённых по инициативе ПДС. Эксперты предупреждали, что нововведения приведут к росту стоимости.

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