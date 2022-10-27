В Молдове зарегистрированы первые в этом сезоне случаи гриппа

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За последнюю неделю число случаев острых инфекций верхних дыхательных путей увеличилось на 17%. Также зарегистрированы первые два случая сезонного гриппа.

По данным Национального агентства общественного здоровья, с начала сезона подтверждено два случая заражения гриппом, оба в столице. В лабораториях агентства на прошлой неделе было исследовано 408 образцов, взятых у людей с признаками, характерными для сезонного гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, на наличие вирусов гриппа, негриппозных вирусов и вирусов SARS-CoV-2.

Ведомство сообщает, что в настоящее время в нескольких государственных медико-санитарных учреждениях страны проводится процесс иммунизации против гриппа. Вакцину вводят в первую очередь лицам из групп риска, лицам с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом, а также беременным, сообщает moldpres.md.

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