В Молдове зарегистрировано самое низкое число студентов за последние 25 лет

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В 2021-2022 учебном году в Молдове зарегистрировали самое низкое число студентов за последние 25 лет. Такие выводы представил экономический эксперт IDIS “Viitorul” Вячеслав Ионицэ. Он указал, что на картину повлияли демографический спад и миграция. Положительным фактором для ВУЗов стало увеличение числа иностранцев, которые поступили в учебные заведения нашей страны.

Вячеслав Ионицэ подчеркнул, что главным и наиболее серьёзным фактором, повлиявшим на сокращение числа студентов в университетах страны, стал демографический спад, который в последние десять лет только усугубляется.

В 2008-2009 гг. у нас обучалось 426 424 человек в возрасте 19-24 лет. В настоящее время их число сократилось до 234 тысяч. Если заметили, спад почти в два раза или почти на 200 тысяч уменьшилось количество молодёжи. Нет возможности заполучить учеников по той простой причине, что нет молодёжи, – указал Ионицэ, пишет ntv.md.

Не менее важным фактором является и отток молдаван студенческого возраста, отмечает эксперт.

Например, на 2022 год у нас всего 155 тысяч молодых людей в стране, а 79,5 тысячи находятся за границей. Заметьте, с 2014 и по 2022 год фактически всё демографическое сокращение происходит за счет тех, кто находится в стране. В 2010 году 11,6 или почти 12 процентов населения страны составляли молодые люди от 19 до 24 лет, а в настоящее время их доля снизилась до 6 процентов: наша молодёжь практически исчезает, – подчеркнул он.

Своеобразной панацеей для университетов Молдовы стали иностранные студенты, которые всё чаще приезжают учиться в нашу страну, отмечает источник .

В Молдове в 2010 году было около 1000 иностранных студентов – 1200-1300, это был наш обычный уровень. В этом году – минимум 5400 студентов, точные данные будут чуть позже, я оперирую только прошлогодними цифрами: около 5200 иностранных студентов. Что это значит? Каждый десятый студент, который учится в университете, – иностранец. Почему это хорошо? Во-первых, иностранные студенты приносят деньги, в настоящее время доходы, которые Республика Молдова получает от иностранных студентов, составляют около ста миллионов долларов. Другой фактор – наши университеты могут выжить, – заключил Ионицэ.

По данным, представленным экономическим экспертом IDIS “Viitorul” Вячеславом Ионицэ, в настоящее время в нашей стране обучается около 56 тысяч студентов, из которых 5000 – иностранцы. 15 лет назад количество студентов достигало 154 тысяч, из них 126 тысяч – местных и более 27 тысяч – иностранных.

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