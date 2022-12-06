В Молдове зарегистрировано первое зимнее подорожание лука

0

После полуторамесячной стагнации на прошлой неделе в Молдове на 8-9% подорожал репчатый жёлтый лук – в среднем до 8,5 леев/кг. И до этого скачка (явно не последнего в текущем маркетинговом сезоне) лук урожая-2022 был самым дорогим в последнем пятилетии.

При этом операторы плодоовощного рынка страны утверждают, что начало календарной зимы – не традиционная причина для подорожания лука. Классические сезонные скачки цен на региональном рынке этого продукта – февраль и апрель (в первом случае цена растёт из-за резкого снижения хранимых товарных запасов прошлогоднего местного лука, во втором – из-за поступления на рынок дорогого импортного озимого лука). В начале зимы лук на рынке Молдовы дорожает лишь в годы низкого его производства и в случае возникновения иных ситуационных причин. А 2022 год – как раз такой.

По экспертным оценкам, в Молдове площади под луком и другими овощами «борщового набора» в 2022 году по сравнению с прошлым годом не снизились. В частности, лук был посеян примерно на 1,2-,1,5 тыс. га. Но в рамках этой общей посевной площади произошло перераспределение: малые фермеры площади нарастили, некоторые крупные – сократили или, в единичных случаях, полностью отказались от выращивания лука (по их мнению, в сравнении с другими овощами «борщового набора» он требовательней к защите от болезней, к условиям уборки, хранения и реализации). В итоге производство товарного лука в текущем году в Молдове, скорее всего, сократилось.

Ещё одна важная особенность нынешнего маркетингового сезона – интенсивный экспорт молдавского лука в Украину на протяжении всей осени. В данный момент, несмотря на то, что молдавский лук всё ещё дешевле украинского и польского, его внешние поставки завершились (закончилась продукция экспортного качества). Существенного импорта лука в Молдову тоже пока нет из-за высоких транспортных издержек и низкой платёжеспособности местного рынка.

С учётом низких запасов местного лука для внутреннего рынка и дорогого импорта этого продукта (и всех остальных овощей), цены на него, вероятнее всего, будут плавно повышаться всю зиму. Если возникнут дополнительные форс-мажорные ситуации, стоимость будет расти скачкообразно.

Источник

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.