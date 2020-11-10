В Молдове зарегистрировано несколько видов экспресс-тестов на COVID-19

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям сообщило о регистрации нескольких видов экспресс-тестов на основе антигенов для выявления инфекции COVID-19.

Как уточнили в ведомстве, два типа экспресс-тестов для выявления антигенов SARS-COV-2 производятся компаниями в США.

Использование экспресс-тестов для выявления антигенов позволяет на ранней стадии и точно определить присутствие вируса в организме. Результат становится известен в течение 15-30 минут без необходимости использования специализированной лаборатории, пояснили специалисты, пишет moldpres.md.

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