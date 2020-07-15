В Молдове зарегистрирован случай бешенства у кошки

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С 8 по 14 июля на территории Молдовы был зарегистрирован один новый случай бешенства у животных.

По данным пресс-службы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, заболевание было выявлено у кошки в селе Тигеч Леовского района. Других случаев за отчётный период не было.

Бешенство – болезнь, вызванная вирусом, поражающим головной и спинной мозг как у животных, так и у людей. Вирус бешенства устойчив к условиям сухости, низкой температуре, однако чувствителен к ультрафиолету, свету, высокой температуре (разрушается за 5 минут при 600 °C), спирту, четвертичным аммониевым соединениям, кислым средам. Он может передаваться через слюну при укусе, через плацентарный барьер, при пересадке роговицы, от летучих мышей (при изучении пещер).

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