В Молдове зарегистрировано свыше 140 случаев клещевого боррелиоза 

0

По данным Национального агентства общественного здоровья, в 2022 году 144 жителя Молдовы заболели клещевым боррелиозом. Почти 74% случаев были выявлены в городах, в основном в Кишинёве, Страшенах, Яловенах, Тирасполе и Оргееве. Из общего числа больных 37 – дети, половина из них – в возрасте до 6 лет.

Главный признак клещевого боррелиоза (болезнь Лайма) – появление на месте укуса красного пятна кольцевой структуры с чёткими контурами, которое зудит и опухает. Его называют мигрирующей эритемой, потому что оно иногда перемещается. Параллельно наблюдаются симптомы гриппа: ломота в суставах, головная боль, повышенная температура.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.