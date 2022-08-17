В Молдове зарегистрировали случай смерти от малярии

В Молдове зарегистрировали случай смерти от малярии

Национальное агентство общественного здоровья сообщает о гибели от тропической малярии гражданина Республики Молдова, недавно вернувшегося из эндемического региона.

Мужчина 1996 г.р. являлся сотрудником строительной компании. В период с 3 июня по 26 июля он находился в Бенине (Западная Африка).

Первые клинические признаки заболевания появились у мужчины 6 августа в виде температуры (38 градусов), головной боли, общей слабости, обильного потоотделения. Пациента госпитализировали, в тот же день был подтверждён диагноз “тропическая малярия”. Несмотря на все усилия медицинских работников, мужчина скончался.

Напомним, в прошлом месяце в Молдове от малярии умер беженец из Украины.

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