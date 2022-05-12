В Молдове зарегистрировали первый предполагаемый случай острого гепатита неизвестной этиологии

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Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, ребёнок был доставлен 7 мая в Муниципальную детскую клиническую инфекционную больницу с симптомами острого вирусного гепатита.

– В больнице были проведены комплексные исследования, но все признаки известных вирусов печени отрицательные. Также исключены другие причины поражения печени. Таким образом, случай считается неустановленной этиологии. В настоящее время ребёнок находится в больнице, его состояние тяжёлое, но стабильное, – сообщает Минздрав.

По данным ВОЗ, до 10 мая в 21 стране было зарегистрировано 348 вероятных случаев острого гепатита неизвестной этиологии. Эпидемиологическая и клиническая информация остаётся ограниченной. До сих пор не был выявлен источник инфекции. Продолжается сбор дополнительных данных и проводятся различные исследования.

Ожидается, что в ближайшие недели будет получено больше информации об инфекции, будет определена её этиология, и на основе этих сведений будут подготовлены рекомендации относительно необходимых мер по её профилактике и контролю.

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