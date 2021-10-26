В Молдове заработает первая Лаборатория инноваций в сельском хозяйстве

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Платформа Technovator в партнёрстве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединённых Наций (ФАО) и проектом Tekwill запускают «Лабораторию инноваций AgTech», которая поддерживает ускорение процесса оцифровки сельского хозяйства. Цель программы – повысить эффективность и конкурентоспособность сектора.

Проект будет внедряться с ноября 2021 года по апрель 2022 года и будет работать в онлайн-режиме, пишет moldpres.md. Программа объединит около ста участников из сферы технологий и сельского хозяйства с привлечением более 30 национальных и международных наставников и экспертов.

«Лаборатория инноваций AgTech» будет проходить в пять этапов: определение проблем, определение участников, тимбилдинг, хакатон и акселератор AgTech. Участвовать могут сотрудники ИТ-сферы, эксперты в области сельского хозяйства, предприниматели, эксперты по маркетингу и другие энтузиасты, которые хотят внести свой вклад во внедрение новых технологий в сельском хозяйстве.

Командные тренинги пройдут перед хакатоном на онлайн-платформе. Отобранные кандидаты сформируют команды, чтобы общаться в группах и определять свои идеи развития бизнеса. Также могут участвовать уже созданные команды.

В течение 12 недель финалисты хакатона получат доступ к образовательной платформе с видео и тестами, посвящёнными основным темам развития стартапа: бизнес-модулям, идентификации клиентов, анализу рынка и подготовке к питчингу перед потенциальными партнёрами. Команды-участники акселератора получат возможность сотрудничать с 2-3 частными компаниями в АПК, чтобы протестировать продукты, выявив потенциальных клиентов и их реальные потребности, – уточнили организаторы проекта.

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