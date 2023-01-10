В Молдове заработает онлайн-приложение местных туристических направлений

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135 туристических достопримечательностей пяти туристических направлений в Кишинёве, Гагаузии, Сороках, Яловенах и Криково доступны в приложении SmartGuide, которое поможет туристам со всего мира открыть для себя Молдову, а местной администрации — управлять информацией о туристических достопримечательностях прямо в приложении.

Проект запущен Агентством по инвестициям Министерства культуры в партнёрстве с Moldova Tourism при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) и при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Чешской Республики, пишет moldpres.md.

Приложение находится в стадии развития, другие туристические направления Молдовы тоже могут быть добавлены, — говорится в сообщении ПРООН.

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