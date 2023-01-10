В Молдове заработает онлайн-приложение местных туристических направлений

В Молдове заработает онлайн-приложение местных туристических направлений

135 туристических достопримечательностей пяти туристических направлений в Кишинёве, Гагаузии, Сороках, Яловенах и Криково доступны в приложении SmartGuide, которое поможет туристам со всего мира открыть для себя Молдову, а местной администрации — управлять информацией о туристических достопримечательностях прямо в приложении.

Проект запущен Агентством по инвестициям Министерства культуры в партнёрстве с Moldova Tourism при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) и при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Чешской Республики, пишет moldpres.md.

Приложение находится в стадии развития, другие туристические направления Молдовы тоже могут быть добавлены, — говорится в сообщении ПРООН.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md