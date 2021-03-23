В Молдове запустили систему быстрого обнаружения людей, позвонивших в службу 112

В Молдове запустили систему быстрого обнаружения людей, позвонивших в службу 112

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям запустил систему обнаружения людей, которые находятся в опасности и обратились за помощью в службу 112. 

Благодаря системе обнаружения людей команды спасателей и пожарных смогут сократить время реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и оказать квалифицированную помощь пострадавшим в рекордно короткие сроки. Системой можно пользоваться через мобильный телефон, она предоставляет информацию о местонахождении звонящего, его состоянии и препятствиях, которые могут создать трудности для вмешательства. Более того, система поможет спасателям избегать пробок, так как она передаёт данные о свободных трассах, что может значительно ускорить спецоперацию.

На данный момент система обнаружения людей работает в аварийно-спасательных и пожарных частях Кишинёва и проходит тестирование в территориальных подразделениях.

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