В Молдове запустили проект по устойчивому туризму

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«Республика Молдова: от нового туристического направления к устойчивому туристическому направлению» — таков девиз проекта, запущенного Министерством культуры в сотрудничестве с Проектом по повышению конкурентоспособности и устойчивости сельских районов, финансируемым USAID.

Молдова разработала собственный бренд «Дерево жизни», благодаря которому мы заняли видное место на карте мира в качестве одного из десяти самых удивительных направлений, которые стоит посетить. Ведётся работа над новой Стратегией развития туризма, которая будет устойчивой. Среди стратегических пунктов будет программа «Родительский дом», цель которой — восстановление старых деревенских домов в их самобытном виде для размещения туристов, а также сельских туристических центров, — отметил министр культуры Серджиу Продан.

Он заверил, что развитие туристического продукта, продвижение Молдовы как привлекательного туристического направления на региональном и международном уровне с уникальным наследием, самобытными винами и качественными туристическими услугами — одни из будущих приоритетов правительства, пишет moldpres.md.

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