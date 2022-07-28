В Молдове запустили конкурс на Национальную премию для пожилых людей

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Министерство труда и социальной защиты учредило Национальную премию для пожилых людей под названием «За активную жизнь в любом возрасте».

В конкурсе могут участвовать граждане, достигшие 60-летнего возраста и старше, добившиеся особых успехов в культурно-художественной, научно-технической, гражданской, медицинской, предпринимательской, сельскохозяйственной, образовательной, спортивной и информационных областях, пишет moldpres.md.

Претенденты могут отправлять заявки до 1 сентября. Экзаменационная комиссия назовёт лауреатов до 9 сентября. Заявка должна содержать: Curriculum Vitae, материалы, демонстрирующие достижения в указанных областях, рекомендательное письмо, минутный видеоролик об успехах кандидата, а также другие подтверждающие документы.

Национальная премия для пожилых людей учреждена Министерством труда и социальной защиты и вручается по случаю Международного дня пожилых людей. Победители будут награждены дипломами и денежными премиями.

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