В Молдове запущена первая агрометеорологическая платформа

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Первая современная метеорологическая платформа в сельском хозяйстве была недавно запущена. Agrobiznes Meteo доступна всем малым и средним фермерам страны.

Платформа на сайте meteo.agrobiznes.md предоставит сельхозпроизводителям точные данные о температуре и влажности воздуха и почвы, прогноз погоды, информацию о рисках развития болезней и вредителей, пишет moldpres.md.

Agrobiznes Meteo – это возможность для малых и средних фермеров, которые не могут позволить себе установить собственную метеостанцию. Фермеры будут знать, что происходит в районе, где расположены их сельскохозяйственные угодья, когда необходимо вмешаться в определённую работу или провести обработку сельскохозяйственных культур, – говорится в пресс-релизе проекта.

Существенным преимуществом платформы является то, что данные могут быть проверены столько раз, сколько необходимо, независимо от того, где находится фермер.

Учитывая изменение климата и влияние неоправданного использования пестицидов, важно своевременно проводить обработки. Производители получат свободный доступ к некоторым важным и точным данным, генерируемым метеорологическими станциями, независимо от того, где они находятся, и смогут круглосуточно отслеживать ситуацию на полях, – сказал основатель Agrobiznes Серджиу Жаман.

Данные, собранные с датчиков метеостанций, будут постоянно отправляться на платформу, чтобы фермеры всегда были в курсе информации о погоде.

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