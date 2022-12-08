В Молдове запущена инновационная программа «Музеи будущего»

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Программа была запущена Министерством культуры в партнёрстве с проектом «Технологии будущего», финансируемым USAID, Швецией и Ассоциацией креативных компаний COR.

Таким образом, молдавские музеи получат финансовую помощь для запуска выставочных проектов с инновационным контентом и с использованием методов цифрового медиаискусства, таких как иммерсивный опыт, проекционное картографирование, виртуальная реальность, голограммы/стриминг, датчики движения, звука, тач-трекеры и пр.

Министр культуры Серджиу Продан заявил, что программа закладывает основу устойчивого будущего для музеев.

Музеи — это живые организмы, которые должны привлекать и приносить пользу всей экономике. Культура — ​​одно из самых перспективных направлений для инвестиций. У нас должны быть частные инвестиции в искусство и особенно в музейную сферу, — подчеркнул Продан.

Сумма финансирования на проект составит до 20 000 долларов. Проекты должны быть внедрены в течение 6 месяцев в сотрудничестве с цифровыми художниками, пишет moldpres.md.

Технологии будущего помогают нам создавать новые коммуникативные опыты с публикой, которые выводят искусство на новый, современный уровень, сохраняя при этом его самобытность и культурную ценность. Таким образом, музеи станут привлекательными для посетителей всех возрастов как из страны, так и из-за рубежа, — отметила директор проекта «Технологии будущего» Дойна Нистор.

Программа «Музеи будущего» направлена ​​на упрощение сотрудничества между художниками из творческой индустрии и музеями для продвижения инноваций в культуре, повышения узнаваемости культурных учреждений и увеличения количества посетителей всех возрастов.

Прием заявок на участие в конкурсе «Музеи будущего» для музеев и компаний творческой индустрии скоро будет объявлен на сайте Министерства культуры.

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