В Молдове запущен сайт для информирования о процессе вакцинации от коронавируса

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Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты запустило сегодня платформу https://vaccinare.gov.md/ для информирования населения о процессе вакцинации от COVID-19 в Республике Молдова.

На данной странице можно будет узнать последние данные о количестве привитых граждан, а также получить полезную информацию на эту тему.

Вопросы о вакцинации и не только можно задать также, позвонив в “горячую линию” НАОЗ – 0 800 12300.

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