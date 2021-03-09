В Молдове запущен сайт для информирования о процессе вакцинации от коронавируса

В Молдове запущен сайт для информирования о процессе вакцинации от коронавируса

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты запустило сегодня платформу https://vaccinare.gov.md/ для информирования населения о процессе вакцинации от COVID-19 в Республике Молдова.  

На данной странице можно будет узнать последние данные о количестве привитых граждан, а также получить полезную информацию на эту тему.

Вопросы о вакцинации и не только можно задать также, позвонив в “горячую линию” НАОЗ – 0 800 12300.

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