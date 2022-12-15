В Молдове запретят курить на балконах

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Курение на балконах жилых домов будет запрещено. Кроме того, нельзя будет курить в местах общего пользования в общежитиях, а также в домах и квартирах в присутствии несовершеннолетних и беременных. Данные положения содержатся в одобренном правительством законопроекте.

Документ предусматривает, что обязанности по надзору за потреблением табачных изделий и воздействием табачного дыма и аэрозолей табачных изделий или связанных с ними продуктов передаются от Министерства здравоохранения Национальному агентству общественного здоровья. А Кодекс о правонарушениях будет дополнен и положениями о правонарушениях в виде курения в местах общего пользования многоквартирных жилых домов и общежитий, на балконах жилых домов, в местах нахождения несовершеннолетних и беременных женщин.

Законопроект должен быть рассмотрен и одобрен парламентом, передаёт ipn.md.

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