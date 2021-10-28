В Молдове запретили проведение свадеб, крестин и поминок

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Соответствующее решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью.

В пункте 5 постановления комиссии говорится о том, что с 8 ноября запрещаются организация и проведение частных мероприятий (свадеб, крестин, поминок, праздничных столов). До 8 ноября организация и проведение данных мероприятий разрешены при участии не более чем 50 человек.

Ознакомиться с полным текстом постановления комиссии можно здесь.

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