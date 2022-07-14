В Молдове запретили энергетические алкогольные напитки

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Парламент одобрил сегодня законодательную инициативу об ограничении производства и выпуска алкогольных энергетиков.

Согласно документу, в настоящее время данная категория продукции не регулируется национальным законодательством, а продемонстрированное негативное влияние энергетических напитков с содержанием алкоголя требует запрета на их потребление.

Принятый проект предусматривает доработку Закона об изготовлении и обороте этилового спирта и алкогольной продукции понятием «активизация алкогольного производства». Это алкогольная продукция, предназначенная для потребления человеком, содержащая различные сочетания углеводов с одним или несколькими веществами: витаминами, минералами, кофеином и другими соединениями, оказывающими стимулирующее действие на центральную нервную систему. Ещё одна поправка, поддержанная депутатами парламента, запрещает производство и распространение этого вида продукции.

Документ был принят в окончательном чтении голосами 62 депутатов, сообщает moldpres.md.

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