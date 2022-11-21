В Молдове закрыли две метановые заправки

В Молдове закрыли две метановые заправки

Высокие цены делают нерентабельной продажу автогаза.

Информацию о закрытии двух заправок опубликовала компания Transautogaz. 

– Уважаемые клиенты, с 1 декабря 2022 года компания Transautogaz прекращает обслуживание на двух газозаправочных станциях. Речь идёт о АГНКС-4 Кишинёв, находящейся на столичной улице Албишоара, 19, и АГНКС-2 Оргеев, расположенной в селе Чишмя, – сообщили в фирме. 

В Transautogaz отметили, что будут информировать клиентов “о будущих изменениях” на сайте и в социальных сетях, передаёт gagauzinfo.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md