В Молдове закрыли две метановые заправки

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Высокие цены делают нерентабельной продажу автогаза.

Информацию о закрытии двух заправок опубликовала компания Transautogaz.

– Уважаемые клиенты, с 1 декабря 2022 года компания Transautogaz прекращает обслуживание на двух газозаправочных станциях. Речь идёт о АГНКС-4 Кишинёв, находящейся на столичной улице Албишоара, 19, и АГНКС-2 Оргеев, расположенной в селе Чишмя, – сообщили в фирме.

В Transautogaz отметили, что будут информировать клиентов “о будущих изменениях” на сайте и в социальных сетях, передаёт gagauzinfo.md.

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