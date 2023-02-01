В Молдове заключённые шантажировали женщин откровенными снимками и вымогали деньги (ВИДЕО)

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Правоохранители разоблачили преступную группу, куда входили заключённые молдавских тюрем. Злоумышленники создавали фейковые профили в социальных сетях, приманивали жертв, а затем вымогали у них крупные денежные суммы – до десятков тысяч евро.

Подозреваемые по заранее продуманному плану создавали фейковые профили в социальных сетях, знакомились с женщинами, а затем обманом получали интимные фото и видео. После жертв шантажировали и вынуждали отдать деньги. Всего было зафиксировано 18 таких случаев.

Заключённые проворачивали схему через сообщников на свободе, которые забирали вымогаемые суммы. Правоохранители установили троих организаторов. Если их признают виновными, злоумышленникам грозит тюремное заключение на срок от 7 до 10 лет со штрафом до 117 500 леев.

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