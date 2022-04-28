В Молдове задержаны два члена ОПГ. Изъяты наркотики на 2,5 млн леев (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники Пограничной полиции вели наблюдение за деятельностью ОПГ в течение шести месяцев.

В сентябре 2021 года пограничники заметили ночью двух человек возле заброшенного завода в Липканах. Граждане выбросили подозрительный предмет в цистерну с водой, а сами скрылись. В ёмкости правоохранители нашли рюкзак, в котором были наркотики – марихуана, ЛСД, ПВП, кокаин и пр. Стоимость найденного превышала 2 миллиона леев.

Впоследствии были установлены личности двух участников преступной группы: граждане Молдовы 20 и 25 лет. При обысках у них нашли наркотики ещё на 500 000 леев.

Мужчины задержаны. Расследование случившегося продолжается.

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