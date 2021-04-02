В Молдове задержана банда мошенников: изъяты поддельные COVID-тесты, штампы медучреждений и врачей

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Правоохранители задокументировали незаконную деятельность группы людей, которая занималась перевозками пассажиров из Кишинёва в Румынию на основании поддельных документов с результатами COVID-тестов.

В рамках дела полицейские провели семь обысков в местах жительства и в автомобилях подозреваемых, во время которых были найдены и изъяты фальшивые справки с результатами COVID-тестов, а также поддельные штампы некоторых медицинских учреждений, семейных врачей и одного нотариуса. Кроме того, были обнаружены фальшивые водительские права, румынские сертификаты о профессиональной подготовке водителей, мобильные телефоны и различные записи.

Подозреваемым, троим мужчинам в возрасте от 28 до 32 лет, грозит штраф в размере от 27 500 до 47 500 леев, исправительные работы на срок от 180 до 240 часов или до 5 лет лишения свободы.

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