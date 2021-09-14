В Молдове задержали украинский самолёт с партией контрабандных сигарет (ФОТО)

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Украинский самолёт, в котором находилась партия контрабандных сигарет, направлялся в Румынию. Об этом сообщили в Пограничной полиции.

Легкомоторный самолёт AN-2 был обнаружен вблизи села Малое Глиное Единецкого района. На месте были задержаны три гражданина Украины.

Согласно предварительным данным Пограничной полиции, самолёт использовали для незаконной транспортировки табачных изделий. Он вылетел с территории Украины и направлялся в Румынию.

Обстоятельства выясняются.

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