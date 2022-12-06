В Молдове задержали участника наркогруппировки (ВИДЕО)

В Молдове задержали участника наркогруппировки (ВИДЕО)

Правоохранители задержали члена преступной группы, специализирующейся на торговле наркотиками. Среди изъятого – таблетки “экстази” и кокаин на сумму более 700 000 леев.

Наркотики попадали в Молдову пассажирскими маршрутками из Германии. 22-летний молдаванин, выполнявший роль кладовщика и курьера, расфасовывал товар на съёмной квартире. Далее наркотики продавали или размещали в тайниках по Кишинёву.

Мужчину задержали в момент, когда он оставлял “закладки”. Гражданин находится под арестом, следственные действия продолжаются.

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