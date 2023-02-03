Задержан организатор незаконной миграции из Украины

Задержан организатор незаконной миграции из Украины

Гражданин Молдовы, разыскиваемый за незаконное пересечение границы, был задержан накануне вместе с сообщником во время организации незаконной миграции двух мужчин из Украины. В ходе документирования подозреваемый пытался дать взятку пограничнику. 

Всё произошло утром 2 февраля. Пограничники остановили машину службы такси, в которой находились двое граждан Украины и двое молдаван. Выяснилось, что последние помогли украинцам незаконно пересечь границу, потребовав за эту “услугу” 2000 долларов.

Один из подозреваемых находился в розыске за организацию незаконной миграции. Мужчину задержали на 72 часа.

Обстоятельства выясняются.

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