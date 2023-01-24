В Молдове задержали одного из организаторов канала незаконной миграции (ВИДЕО)

В Молдове задержали одного из организаторов канала незаконной миграции (ВИДЕО)

Правоохранители объявили о задержании члена преступной группы, занимавшейся незаконной перевозкой граждан Украины через Молдову.

Задержанный 40-летний мужчина с двойным гражданством – Молдовы и Украины – проживал в Молдове и выполнял роль организатора ОПГ по информационной части. Мужчина находил украинцев, которые намеревались покинуть страну, а затем организовывал их перевозку на лодке через Днестр в Молдову. С каждого клиента получали суммы от 7500 долларов США.

Ранее были задержаны ещё 7 участников преступной схемы. Все они находятся под следствием.

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