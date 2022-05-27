В Молдове задержали объявленного в международный розыск наркоторговца (ВИДЕО)

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39-летний гражданин Турции в прошлом году был объявлен в розыск по каналам Интерпола. Его задержали вчера в Кишинёве.

Мужчину разыскивали власти Великобритании по обвинению в контрабанде и торговле наркотиками (героином). Приговорённый к 21 году тюрьмы гражданин скрывался от правоохранителей.

В настоящее время иностранец находится под стражей и ожидает экстрадиции в Великобританию.

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