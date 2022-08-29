В Молдове задержали наркогруппировку: изъяты запрещённые вещества на 5,5 млн леев

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам задержала членов ОПГ, занимавшихся распространением мефедрона, PVP и марихуаны.
В ходе расследования было обнаружено около 9 кг наркотиков, размещённых в тайниках по Кишинёву. Общая стоимость изъятого составила около 5 500 000 леев. Запрещённые вещества контрабандным путём ввозили из Украины.
В ходе расследования были задержаны 5 человек, в том числе граждане Украины. Ещё трое находятся под следствием.
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