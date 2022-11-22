В Молдове задержали иностранца, объявленного в розыск за сбыт наркотиков в особо крупных размерах (ВИДЕО)

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Молдавскими правоохранителями был задержан гражданин Германии, объявленный в розыск за причастность к незаконному обороту наркотиков (марихуана и кокаин). Мужчина проходит по 32 эпизодам, связанным с наркотрафиком.

Иностранец был задержан в столице, где вместе с семьёй снимал квартиру. Он находится на территории Молдовы около четырёх месяцев.

Гражданин был помещён в изолятор Управления полиции Кишинёва.

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