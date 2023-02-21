В Молдове задержали группу торговцев марихуаной

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Сотрудники полиции изъяли 3 килограмма наркотического вещества примерной стоимостью в 650 000 леев.

Задержанных четверо, это жители Кишинёва от 21 года до 28 лет. Их поймали в начале февраля, когда они раскладывали наркотики по тайникам.

Двое из подозреваемых обрабатывали заказы через интернет-магазин, остальные снабжали группу наркотиками. Сотрудники правоохранительных органов установили, что в течение 2022 года наркодельцам удалось пустить в оборот более 10 кг марихуаны.

Организаторов схемы поместили под арест на 30 суток, а двое курьеров находятся на свободе. Следственные мероприятия продолжаются.

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