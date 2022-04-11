В Молдове задержали банду сбытчиков фальшивой валюты (ВИДЕО)

0

Трое мужчин из Кишинёва подозреваются в сбыте поддельных банкнот номиналом 50 и 100 евро.

Правоохранители вели наблюдение за деятельностью банды в течение четырёх месяцев. Экспертиза подтвердила, что полученные в ходе контрольных закупок купюры были фальшивыми.

В результате обысков в домах подозреваемых полиция изъяла мобильные телефоны, сим-карты, а также другие носители информации. Ведётся следствие, подозреваемым грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.