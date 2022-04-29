В Молдове задержали гражданина Турции, объявленного в международный розыск

В Молдове задержали гражданина Турции, объявленного в международный розыск

Инцидент произошёл накануне в Международном аэропорту Кишинева. Во время проверки пассажиров рейса Стамбул-Кишинёв пограничники выяснили, что один из них, 41-летний гражданин Турции, разыскивается по линии Интерпола. 

По данным пресс-службы Пограничной полиции, мужчина был объявлен в розыск властями Албании. Он является фигурантом уголовного дела, возбуждённого в 2018 году по факту экономического преступления.

Задержанный был помещён в изолятор инспектората полиции сектора Центр. Обстоятельства инцидента выясняются.

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